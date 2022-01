Kako se privezati na jambor

V nadaljevanju preberite:

Glavni problem Janševe vladavine ta, da ga koalicijsko in po glasovih poslancev omogočajo natanko poslanci in stranke, ki so se na zadnjih volitvah volivcem zaklinjali proti Janši. Kako torej zaupati strankarskim programom, ki niso sveti niti paladinom strank, ki so se vedno sklicevale na viteštvo okrogle mize?