Kdor je s predplačilom kupil avto ali ladjico, bo denar vrnil

V nadaljevanju preberite:

Lanska ujma je razkrila, kaj pomeni tridesetletno zanemarjanje vodotokov in nepravilno umeščanje v prostor. Iskanje ravnotežja med posegi v naravo in prostor na eni strani ter varnostjo in udobjem na drugi je verjetno najtežje, tako pri urejanju vodotokov kot pri umeščanju energetskih objektov. Minister Jože Novak stavi na družbeni dogovor.

Skoraj leto in pol po katastrofalnih poplavah ministrstvo za naravne vire in prostor pošilja upravičencem, ki so prejeli predplačila za odpravo posledic ujme, pozive za dokazila. V teh tednih bi morali pozive prejeti vsi, ki so že dobili predplačila, in tudi vsi tisti, ki predplačil niso dobili, njihova popravljena ocena škode pa presega 6000 evrov. Minister opozarja, da se lahko v postopek vključijo tudi tisti, ki so imeli škodo ocenjeno manj kot 6000 evrov, a so za sanacijo porabili več in to lahko tudi dokažejo. Prav dokazila mnogim delajo preglavice.