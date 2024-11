Poziv občanom k sooblikovanju mesta

Vsak torek in sredo do konca novembra v Mestni občini Celje na različnih lokacijah predstavljajo občanom participativni proračun. Leta 2026 bo za projekte, ki jih bodo predlagali Celjani, na voljo 250.000 evrov. Uresničeni bodo tisti, ki bodo dobili največ glasov.

Celjski mestni svetniki so septembra soglasno sprejeli pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna. Potem ko ga je imel celjski župan Matija Kovač tudi v predvolilnem programu leta 2022, bodo prve projekte, ki jih bodo predlagali in izglasovali občani, izvedli leta 2026.

Občino so razdelili na osem območij, v vsakem sta dve ali tri mestne četrti ali krajevne skupnosti. Vsako območje bo imelo na voljo 30.000 evrov, še 10.000 evrov bo namenjenih za projekte za mlade. Do konca novembra bodo občanom predstavljali, kaj participativni proračun sploh je, vsako gospodinjstvo bo dobilo tudi brošuro z dodatnimi obrazložitvami.

Januarja 2025 bo občina objavila poziv za oddajo predlogov, za kaj naj se na posameznem območju nameni denar. Januarja in februarja bodo za občane pripravili delavnice, kako pripraviti vlogo za prijavo posameznega projekta. Ti bodo morali biti vredni najmanj 1000 in največ 30.000 evrov. Pri predlogih občani ne bodo omejeni na krajevno skupnost oziroma mestno četrt, v kateri živijo, ampak bodo lahko predlagali projekte tudi drugod po občini. Pri glasovanju, ki bo junija 2025, bodo lahko glasovali le za nabor projektov z enega območja, in sicer za toliko projektov, da njihova skupna vrednost ne bo presegla 30.000 evrov. Izvedli bodo tiste, ki bodo dobili največ glasov. Glasovali bodo lahko vsi, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje in so starejši od 15 let. Mladi od 15. do 29. leta bodo glasovali dvakrat, tudi za projekte za mlade.

Za skupnost

Na očitke, da je za participativni proračun namenjenega premalo denarja, je podžupan Samo Seničar, ki se je udeležil predstavitve v sredo na Ljubečni, odgovoril: »To so prvi koraki, da se občanom da neka platforma, na kateri lahko predstavijo svoje ideje, predloge za izboljšanje ožjih delov mesta, kjer živijo in ki jih sami najbolje poznajo. Participativni proračun v Celje prihaja relativno pozno, zelo veliko občin ga že ima kar nekaj časa. Pregledali smo zares veliko praks, vsi pomisleki so dobrodošli, da ta celjski participativni proračun naredimo res dober in da bo veljal za vsa prihodnja leta.«

Na Ljubečni smo slišali pomislek, da bi bilo bolje, da bi vsaka krajevna skupnost dobila svoja sredstva iz participativnega proračuna in ne območja. Teoretično se namreč lahko zgodi, da v posamezni krajevni skupnosti ne bo izglasovan niti en projekt. Predstavniki občine so pojasnili, da so v nekaterih občinah imeli tudi tako urejeno, a so se zdaj večinoma vse odločile za območja, na katerih se je to pokazalo za boljšo prakso. Vsekakor se splača predlagati svoj projekt in zanj glasovati, je poudaril Seničar. »Danes smo z občani govorili o Krškem, kjer imajo sedem območij v participativnem proračunu in kjer lahko dobi zmagovalni projekt tudi 600 glasov na enem območju, v košarico pa se je uvrstil tudi projekt z le štirimi glasovi. Kaj bo izvedeno, je nemogoče napovedati.« Med projekti so lahko klančine za invalide, slušne zanke v kulturnih domovih, postavitev košev za smeti, klopi, koncert v krajevni skupnosti … V prihodnjih letih načrtujejo tudi dvoletne participativne proračune, ki bi z več sredstvi omogočali tudi večje komunalne projekte.