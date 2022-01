Ko ni več poti nazaj

Ali prihajamo v obdobje konca demokracije? In če je odgovor ja, kako pravzaprav demokracija umira? Marsikje si zastavljajo vprašanje, zakaj se avtoritarni režimi širijo po svetu, kako to, da ima danes po svetu že šestdeset odstotkov držav avtoritarno vlado, kar je petino več kot pred desetimi leti.

Politologi radi poudarjajo, da se sprememba v avtoritarizem dogaja počasi. In sicer tako, kot da bi temperaturo vode v loncu višali neopazno, česar tisti, ki so v loncu, skoraj ne začutijo. Preobrat v avtoritarizem danes večinoma ne poteka z državnim udarom, ampak s spreminjanjem zakonov, preoblikovanjem volilnih okrajev, uvajanjem novih volilnih zakonov, nadzorom nad sodstvom in mediji. Ta preobrat se dogaja tudi s preoblikovanjem državnega aparata, z nastavljanjem avtoritarcem podložnih ljudi na pomembne funkcije in s podeljevanjem ekonomskih privilegijev prijateljem avtokratov.

To počasno kuhanje ljudstva danes postaja še uspešnejše zaradi nenehnega zamegljevanja percepcije ljudi z vedno novimi škandali, lažnimi novicami in teorijami zarot. Če pogledamo situacijo v Sloveniji v zadnjem letu, lahko na eni strani vidimo višanje temperature lonca, v katerem se kuha ljudstvo, z nenehnimi potezami vlade, ki počasi oblikujejo avtoritarni družbeni sistem, na drugi strani pa imamo produkcijo šokantnih zgodb in lažnih novic, ki sprožajo čustvene reakcije pri ljudeh preprosto s tem, da krožijo po medijih.

Politični svetovalci, ki so pomagali Donaldu Trumpu na oblast, so zelo dobro vedeli, kako morajo širiti škandalozne teme in lažne novice, ki škodijo političnim nasprotnikom. Zanje je bilo zelo pomembno, da blatenje političnih nasprotnikov in lažne novice niso ostali le v medijih, ki so naklonjeni Trumpu, ampak da so o njih začeli razpravljati tudi mediji iz nasprotnega političnega pola. Te zgodbe so se velikokrat vrtele okoli elektronske pošte Hillary Clinton, pedofilskih organizacij, povezanih z njo, in domnevne korumpiranosti Joeja Bidna. Še posebno pomembno je bilo, da so se začele pojavljati v mainstreamovskih medijih in so tako prišle v javno zavest. Z nenehnim ponavljanjem slogana »Lock her up!« (Zaprite jo!) pa je v javnosti pričel učinkovito vibrirati refren, ki je Trumpovo politično nasprotnico slikal kot kriminalko.

Sledenje takšni predvolilni strategiji bi pri nas lahko potekalo tako, da šokantno ali lažno zgodbo, ki zadeva opozicijo ali katero javno osebnost, nenaklonjeno vladi, najprej objavijo na Novi24 ali Siolu, potem pa jo prevzame RTV Slovenija ali kateri od velikih časopisov. Četudi se zgodba kmalu izkaže kot neresnična, vseeno učinkuje. O njej se v javnosti začne govoriti in delovanje nekega posameznika ali stranke je postavljeno pod vprašaj. Nenehno ponavljanje takšnih zgodb počasi vodi k razrastu dvoma in splošnega nezaupanja. Predvsem pa provokativne zgodbe pomagajo k temu, da ljudje vse manj opazijo, da se dviguje temperatura v loncu, v katerem se kuhajo. Avtoritarizem z nenehnim doziranjem škandalov in lažnih govoric namreč sproži to, da ljudje začnejo bezljati od ene popoprane zgodbe do druge, od enega škandaloznega odkritja do drugega, in ob tem še manj opazijo, kako se okoli njih dogaja preobrat v avtoritarizem.

Frustracije belih moških

Trumpov predvolilni svetovalec Steve Bannon je bil v ZDA zelo pomemben pri razumevanju moči lažnih novic. Zelo dobro je razumel frustracijo belih moških iz revnih predelov države, ki jih je globalizacija močno ekonomsko prizadela in so v Trumpu našli nekoga, ki podpira nošnjo orožja in ideje o dominaciji belcev. V preteklosti je Bannon vložil denar v podjetje, ki je izdelovalo računalniške igrice, in takrat je ugotovil, kako nezadovoljni so mnogi beli moški na spletnih platformah, ki so bile v bistvu namenjene igralcem računalniških iger, hkrati pa se je na njih debatiralo tudi o splošnih družbenih problemih. Nekoč je izjavil: »Ti moški, ti beli moški brez korenin imajo monstruozno moč.« In prav to moč, polno jeze in nezadovoljstva, je Bannonu uspelo kanalizirati med Trumpovimi podporniki. Ne nazadnje sta jeza in ogorčenje nad izgubljenimi volitvami privedla do napada na ameriški kongres pred letom dni.

Ob obletnici tega napada se republikanci s preoblikovanjem volilnih okrajev in spremembami volilne zakonodaje trudijo tlakovati pot še enemu predsedovanju Donalda Trumpa. Analitike ameriškega zdrsa v avtoritarizem pa ni strah le tega, da Trump spet pride na oblast, ampak da za njim pride še hujši avtoritarec.

Ob obletnici šestojanuarskega udara vse bolj postaja jasno, da je Trump lani resno razmišljal o tem, da ne bi odšel z oblasti. Iz dokumentov Trumpovega vodje zaposlenih v Beli hiši Marka Meadowsa je očitno, da so vrhovi ameriške oblasti pred letom dni imeli scenarij, kako izvesti državni udar in Trumpa ohraniti na položaju predsednika. To bi lahko izpeljali tako, da se rezultatov volitev ne bi priznalo pod pretvezo, da je bilo spletno glasovanje kompromitirano. Domnevni vpad Kitajske in Rusije bi bil lahko izgovor za uvedbo izrednih razmer in posledično razveljavitev rezultatov volitev.

Ameriški sociolog Michael W. Macey pravi, da bi vojaški udar v ZDA bil morda manj nevaren, kot pa je nevarno to, da se voda, v kateri se kuhajo Američani, segreva neopazno počasi. Vojaški udar bi bil tak šok, da je kaj lahko pričakovati, da bi se mu uprli celo republikanci.

Ob tem je pomembno poudariti še to, da po raziskavah javnega mnenja Axios-Momentive v ZDA 40 odstotkov prebivalstva še vedno živi v prepričanju, da so bile zadnje volitve ukradene. Med republikanskimi volivci naj bi jih tako mislilo kar 66 odstotkov. Med temi ljudmi jih je veliko, ki podpirajo takšno preoblikovanje volilnih okrajev in vzpostavitev volilnih zakonov, ki bodo republikancem zagotovili zmago na naslednjih volitvah. Še bolj šokantno pa je dejstvo, da naj bi skoraj 40 odstotkov Američanov izgubilo vero v demokracijo, 10 odstotkov pa te vere nikoli ni imelo. Med tistimi, ki so še posebej izgubili vero v demokracijo, so večinoma republikanci.

Močno polarizirana družba

Ameriški raziskovalci družbenih omrežij Michael W. Macey, Manqing Ma, Daniel R. Tabin, Jianxi Gao in Boleslaw K. Szymanski so s pomočjo računalniških analiz družbenih polarizacij analizirali, kdaj se v družbi zgodijo točke preloma, ko ni več možna vrnitev v prejšnje stanje. Raziskovalce je zanimalo predvsem, kaj se zgodi v močno polarizirani družbi, ko pride do nekega zunanjega problema oziroma šoka, na primer, ko se zgodi pandemija, ekonomski kolaps, napad tujih sil, teroristični napad ali ekološka katastrofa.

Izkazalo se je, da v družbi, kjer vlada izredno močna polarizacija, ljudi niti zunanji šok, kot je vojna, ekološka katastrofa ali pandemija, ne spravi več skupaj. V trenutku, ko se takšen šok zgodi, se ljudje sicer za kratek čas združijo v reševanju situacije, a na skupno usodo običajno zaradi globoke polarizacije hitro pozabijo. Kmalu postanejo razdeljeni tudi ob vprašanju šoka, ki se jim je zgodil.

Obstaja tudi optimističen izrek o vroči vodi: »Vrela voda, ki zmehča krompir, naredi jajce trdo. Gre za to, iz česa si narejen, ne le za okoliščine, v katerih se znajdeš.« Če smo Slovenci bolj podobni trdim jajcem, ki se jih ne da tako hitro zdrobiti, kot mehkemu krompirju, potem se nam ne bo izšlo tako slabo.

Prav to se dogaja ob pandemiji. V ZDA je razdeljenost glede obvladovanja pandemije precej povezana s politično pripadnostjo. Med nasprotniki nošenja mask in cepljenja tako tam najdemo veliko več republikancev kot demokratov. Toda tudi v družbah, kjer ljudje o vprašanju obvladovanja pandemije niso razdeljeni glede na politično pripadnost, se dogaja to, da jih je šok, ki se jim je s pandemijo zgodil, še bolj razcepil.

Vse več držav se danes ukvarja z vprašanjem, kdaj država postane tako avtoritarna, da zanjo ni več vrnitve v bolj demokratičen sistem. Na Madžarskem, kjer ima opozicija zaradi dobrega predvolilnega strateškega sodelovanja veliko možnosti, da konča avtoritarno vladavino Viktorja Orbána, se sprašujejo, kako bo opozicija sploh lahko uvedla demokratične spremembe, ko pa je Orbánu uspelo spremeniti ustavo, uničiti medije in sodstvo ter pridobiti sebi in svojim tesnim sodelavcem veliko ekonomsko moč.

Ta dilema še kako velja tudi za Slovenijo. Tudi če bo aprila prišlo do konca vladavine sedanje politične garniture, so semena avtoritarizma že začela kliti. Zato je nujno, da ljudstvo reagira, preden je voda prevroča. Obstaja pa tudi optimističen izrek o vroči vodi: »Vrela voda, ki zmehča krompir, naredi jajce trdo. Gre za to, iz česa si narejen, ne le za okoliščine, v katerih se znajdeš.« Če smo Slovenci bolj podobni trdim jajcem, ki se jih ne da tako hitro zdrobiti, kot mehkemu krompirju, potem se nam ne bo izšlo tako slabo.