Madžarski premier Viktor Orbán je izpeljal zelo pogumen zunanjepolitični manever. Enajstega julija je na Floridi obiskal Donalda Trumpa in z njim načrtoval politično podobo jutrišnjega sveta. Pred tem je osmega julija šel v Peking in se tam z enakim namenom sestal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Svoj podvig je imenoval »mirovna misija 3.0«. Še pred tem je petega julija šel v Moskvo in se tam na ogorčenje uradnega Bruslja sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki je dal jasno vedeti, da Orbána razume kot glas jutrišnje EU. In še pred tem je drugega julija šel v Kijev in se tam sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.