(KOLUMNA) Kaj sem se naučila o življenju in smrti od kraljevega kodra Woodyja

Zakaj mislim, da je Woodyjev odhod vreden kolumne?

Zato, ker iz praznine življenja brez njega spoznavam, kako pomembno je imeti ob sebi bitje, ki je filter čustev, ki človeka povezuje z vsemi plastmi njegove podzavesti, ga tolmači brez tolmačenja, predvsem pa je preprosto tukaj – brez sodb in predsodkov. To je bitje, ki pomaga najti odgovor na vprašanje: kakšno zvezo ima vse to z menoj.

Gre za vprašanje, ki si ga tako pogosto zastavljamo, ko beremo knjigo (eno od milijarde na trgu), ko gledamo film (enega od desetih milijard, kolikor jih je v ponudbi), ko spremljamo novice (ene od pet tisoč milijard na ekranih), kajti ne glede na to, kaj od vsega tega počnemo, smo vse manj prepričani o tem, kakšno zvezo ima vse to z našimi majhnimi ali velikimi življenji. Zakaj naj bi se zaradi vsega tega počutili srečni ali nesrečni, in tako praviloma izberemo strah kot čustvo, s katerim obarvamo vojno v Ukrajini, lakoto v Etiopiji ali norost v Severni Koreji. S strahom vse to najlažje povežemo s seboj.