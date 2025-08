Kolumna: Ne rodimo se kot človek

V nadaljevanju preberite:

V Angliji stoji drevo. Je stalo. Stalo je tam sto petdeset let, dokler se devetintridesetletni Daniel Graham in dvaintridesetletni Adam Carruthers neke septembrske noči nista odločila sesti v avto, v katerega sta pred tem naložila motorno žago. Lilo je, močno je lilo, in v zavetju neurja Agnes sta se moška odpeljala v narodni park Northumberland, tik ob kamniti Hadrijanov zid, ki je nekoč predstavljal severno mejo rimskega cesarstva in nad katerim je bdela mogočna platana. Carruthers je pristopil k deblu in ga premeril, nato pa nekaj izvlekel z žepa in na drevo zarisal črto. Kar je sledilo, je bila krutost.