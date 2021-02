Lovci na cepiva

V nadaljevanju preberite:

Britansko podjetje Knightsbridge Circle je nedavno začelo ponujati posebno cepilno potovanje v Združene arabske emirate. Kandidati morajo biti starejši od 65 let in pripravljeni morajo biti plačati 25.000 funtov letne članarine ali pa vsaj tritedensko članarino, ki stane 10.000 funtov.



Kmalu se je ugotovilo, da lahko tujci v Emiratih dobijo le kitajsko cepivo, ne pa ameriško-evropskih. Ta so rezervirana za domačine. Toda tudi obljuba manj želenega cepiva ni odvrnila ljudi, da se ne bi podali na drugi konec sveta po cepivo.



Najbolj spektakularen cepilni izlet si je privoščil kanadski milijarder, lastnik kazinojev Rod Baker, ki se je z ženo Ekaterino podal v indijanski rezervat na severu države. Tam sta se bogataša pretvarjala, da sta delavca v lokalnem hotelu, in se tako dokopala do cepiva, ki je bilo sicer namenjeno ogroženemu lokalnemu prebivalstvu ...