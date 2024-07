Marioneta Marine Le Pen

Avantura Emmanuela Macrona, ki ima velik ego in narcisoidno vodi državo, je propadla. Predsednik ni prenesel, da so mu državljani in državljanke odrekli naklonjenost. Ista aroganca, ki ga je leta 2017 spodbudila h kandidaturi, je letos odprla vrata skrajni desnici, da postaja najmočnejša stranka v parlamentu. Odločitev o novih volitvah je bila »posledica norosti enega človeka«, je komentiral Daniel ­Cohn-Bendit, dolgo je bil njegov zaupnik, zdaj sodeluje v volilni kampanji zmernega levičarskega kandidata. Macron je preteklost in trideseti junij globoka cezura, ki je Francijo zbudila v novo dobo.

Vzhajajoča zvezda ultradesnice je 28-letni Jordan Bardella. Velja za karizmatičnega politika in dobrega govorca, navdihuje mlade in podeželje, na tiktoku ima poldrugi milijon sledilcev. Videti je kot običajen politik v obleki, čisto drugačen od političnega strašila Jean-Marieja Le Pena. Vendar se je kot njegov občudovalec pri šestnajstih včlanil v Nacionalno fronto, sam pravi, da zaradi Marine Le Pen. Z obrazom idealnega zeta, kot pred časom mladi kancler Sebastian Kurz, pa je samo njena marioneta; kot dobra naložba, ki jo je proizvedla in servirala volivcem, lahko ga obvladuje in taktično mu je prepustila delovanje stranke. Francija se pomika proti kohabitaciji med nepriljubljenim predsednikom in sovražno večino, edino vprašanje je, ali bo neofašistična desnica v drugem krogu volitev dobila absolutno večino in za premiera postavila Bardellaja.

Nacionalni zbor ni več zlovešča prikazen, prvič v zgodovini francoske republike je v prvem krogu parlamentarnih volitev prejel največ glasov. Na nacionalni ravni je potrdil rezultate evropskega glasovanja, preference skrajne desnice ni mogoče zreducirati na protestno glasovanje. Demoniziranje stranke ne deluje, pred jutrišnjimi volitvami je Rassemblement National favorit. Zato so njegovi nasprotniki, od združene levice do liberalnega zavezništva, pripravljeni goltati krastače. Bomo videli, ali bodo to isto pripravljeni početi francoski volivci v nedeljo.

Minil je teden napornih posvetovanj in volilnih pogajanj, čeprav je Francija zaradi svoje revolucionarne zgodovine vajena samo frontalnih spopadov, ne dogovarjanj. Več kot dvesto kandidatov Nove ljudske fronte – po vzoru Fronte populaire Léona Bluma iz leta 1930 združuje trdo levico, zelene, socialiste, komuniste – in Macronovega tabora je umaknilo kandidature; preprečiti hočejo, da bi skrajna desnica prišla na oblast. Predsednik je vedno govoril, da hoče preseči tradicionalen vzorec, levica proti desnici, toda njegova »sredina« je propadla, tačas je Francija razdeljena na tri bloke: realna ostaja možnost, da se republikanska desnica in levica oziroma njuni volivci prvič ne bodo mogli zediniti o manjšem zlu.

Trinajst let po tem, ko je od očeta prevzela staro Nacionalno fronto, in pičlo leto za tem, ko je predsedovanje Nacionalnega zbora prepustila Bardellaju, je 55-letna Le Pen v očeh javnosti uspela prekiniti vez s predhodnikom Jean-Mariejem. Zabrisala je madež povezav z Vichyjem, kolaboracionisti in antisemiti, ki so pred pol stoletja ustanovili stranko. Postala je sprejemljiva alternativa. In že razlaga, da je ni več politično smiselno obravnavati kot nekaj, kar je izven okvira – to pomeni sramotiti milijonov njenih privržencev, češ da jim primanjkuje republikanskih vrednot.

Medtem ko anatema skrajne desnice več ne učinkuje, se mnogi volivci bolj bojijo Nepokorne Francije. Levičarja Jean-Luca Mélenchona zaradi podpore Palestini obtožujejo antisemitizma, Le Pen zdaj zagovarja Izrael in Jude. Prominentni javni osebnosti, kot sta zakonca Beate in Serge Klarsfeld, najbolj znana francoska lovca na naciste, in denimo intelektualec Alain Finkielkraut so izjavili, da bi raje glasovali za skrajno desničarko kot za levo Novo ljudsko fronto.

Čeprav je umirila govorico in obrusila grobe robove bivše Front National, je stranka ohranila ultradesno politično jedro, sistem »nacionalnih prioritet«, ki vključuje diskriminacijo priseljencev. Bardella je med kampanjo obljubljal, da bo imetnikom dvojnih državljanstev prepovedal opravljanje državnih služb in ukinil ius soli.

Rojen je bil v severnem pariškem predmestju Saint-Denis in rad govori o izkušnjah iz otroštva, ki so ga spodbudile k odločitvi za politiko. »Izkusil sem občutek, da postaneš tujec v lastni državi, in islamizacijo svoje soseske.« V intervjujih razlaga, da je bil zaradi odraščanja v problematičnem socialnem okolju izpostavljen nasilju, vendar je obiskoval zasebno srednjo šolo, šolnino mu je plačeval oče. Analitiki opažajo, da iz svoje biografije izpušča solidno situiranega roditelja in se osredotoča na odraščanje v najrevnejšem francoskem departmaju z največjim deležem priseljencev, čeprav ima sam pedigre priseljevanja, a mu je uspelo zapustiti banlieue. Priseljensko ozadje – je sin italijanskih prišlekov in ima oddaljene alžirske korenine – izkorišča za to, da zavrača rasistično nrav svoje stranke. Od leta 2020 je v zvezi z Nolwenn Olivier, hčerjo Marie-Caroline Le Pen, ki je starejša sestra Marine. To je v stranki povzročilo tudi obtožbe o nepotizmu.

Naposled pa se je treba vprašati, ali nista lepenizem in macronizem v simbiotičnem razmerju, dve plati iste medalje, kot je že pred leti ugotavljal Emmanuel Todd. Oziroma kot te dni opozarja Janis Varufakis: Bi se lahko Macron pojavil iz nič in postal predsednik, če ne bi bila njegova protikandidatka Le Pen? Bi lahko slednja postala resna politična sila, če ne bi bilo predsednika bogatih? ●