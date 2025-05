Mladi so zaskrbljeni, kakšen svet bodo podedovali. Žal upravičeno

V nadaljevanju preberite:

V prvih dneh maja se je v Ljubljani zbralo nekaj pomembnih pravnih strokovnjakov iz različnih držav. Sodelovali so na mednarodni konferenci, posvečeni načelu odgovornost zaščititi (R2P), pod okriljem pravne fakultete v Ljubljani in v sodelovanju z zunanjim ministrstvom. Med gosti je bil tudi Frederick M. Lawrence, ameriški pravnik in predavatelj, zlasti pa strokovnjak za šolsko pravo in svobodo izražanja.

Spregovoril je o tem, kje je meja med antisemitizmom in upravičeno kritiko Izraela, kako Donald Trump otežuje ameriško visoko šolstvo in o pomenu javnih univerz.