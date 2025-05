Otroku sporočamo: vreden si toliko kot tvoja ocena

V nadaljevanju preberite:

»Kaj naj storim, če imam živčni napad večer pred spraševanjem ali testom?« »Učiteljici sem povedala, da ni bilo fer, da je fantom dala višje ocene kot dekletom.« »Strah me je, mama je jezna, ker dobivam enke pri vseh predmetih.« To je nekaj zapisov besed otrok in mladostnikov, ki so poklicali na Tom telefon, delujoč pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. Strokovna vodja nacionalne mreže Tom Tjaša Bertoncelj je povedala, da je stisk veliko, 40 odstotkov mladih, ki jih pokliče, svojega problema ni zaupalo še nikomur.

Maj je tradicionalno mesec najintenzivnejšega pridobivanja ocen. Pravilnik določa najmanj koliko ocen morajo učenci osnovnih šol pridobiti – v osmem razredu, denimo, pri obveznih predmetih najmanj 48. Te niso enakomerno razporejene čez leto, ampak se zgostijo prav ob koncu. Stiske otrok in mladostnikov še povečajo pritiski, da je le odlična ocena dovolj.

So ocene res najpomembnejše? Življenje je daljše od otroštva in mladosti. In tudi razočaranje je del življenja.