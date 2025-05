Slovo avtorja koncepta mehke moči (1937–2025)

V nadaljevanju preberite:

Profesor Nye mi je leta 2014, ko sem se na pobudo Marka Voljča prvič udeležil srečanja Trilateralne komisije v Washingtonu kot član programa David Rockefeller Fellow, izrekel dobrodošlico kot takratni predsednik ameriške sekcije Trilateralne komisije. Ko sva ga s Franjem Bobincem, članom izvršilnega odbora evropske trilaterale, srečala letos aprila v Washingtonu, je deloval zaskrbljen zaradi potez novega ameriškega predsednika. Kako ne – nova ameriška administracija je delovala (in še deluje) kot najbolj neposlušen študent mehke moči. Predstavljam si, da je bilo tako izjemnemu intelektualcu precej naporno opazovati takšno obnašanje ob koncu življenjske poti.

Le dober dan po novici o profesorjevi smrti se je pokadil bel dim – svet je prvič dobil ameriškega papeža. Reinkarnacija mehke moči bi se težko zgodila bolj hitro in bolj simbolno. Ameriški predsednik lahko nadaljuje vojno proti Harvardu (in drugim univerzam), lahko ignorira vpliv in moč znanja, a očitno je, da imajo Združene države Amerike v intelektu, ki ga je pomagal kreirati tudi profesor Nye, resnično posebno poslanstvo in svojevrstno (mehko) moč.