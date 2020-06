FOTO:Mnenje, da nimamo nobene zunanje omejitve, se sesuva

Ste blizu tako ekologiji kot politični filozofiji. Tu je globalna situacija, ki se ji reče koronavirus. Zdi se, da učinkuje zdravstveno, geopolitično pa tudi ekološko. Kako vidite ta fenomen?Prva značilnost te situacije je, da se nobena država, nobena skupnost in noben posameznik od nje ne more izolirati sam. Izolacija je v resnici mogoča le kot družbeni projekt. Druga značilnost je, da kljub temu kriza ni »veliki izenačevalec«, ampak lahko poglablja socialne in politične razlike. Izolacija, v Sloveniji in povsod, je bila razredno pogojena. Delavke in delavci v tovarnah in trgovinah so nadaljevali delo v tveganih razmerah ...