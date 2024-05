Identificirali četverico, ki je napadla evropskega poslanca

Policija v nemški zvezni deželi Saška je po napadu na nemškega evropskega poslanca iz vrst socialdemokratov (SPD) Matthiasa Eckeja identificirala vse štiri storilce. Že v nedeljo se je eden od njih predal policiji, kar je pripomoglo k nadaljnji preiskavi. Ostajajo pa vsi štirje na prostosti, poročajo nemški mediji.

Potem ko se je v nedeljo 17-letnik predal policiji zaradi napada na evroposlanca, je policija uvedla preiskavo proti še trem drugim storilcem, so danes sporočili iz saškega kriminalističnega urada in tožilstva v Dresdnu.

Med hišno preiskavo jim je v nedeljo uspelo zavarovati dokazno gradivo, ki ga zdaj preučujejo. Četverica je stara 17 oz. 18 let. Ozadje napada za zdaj ni znano, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Četverica je sicer trenutno na prostosti, saj ni bilo razlogov za njihovo aretacijo, poročajo nemški mediji. Dva od štirih sta že poznana policiji.

Plakati strank SPD in AfD na drevesu na dan protesta za demokracijo in proti nasilju. FOTO: Matthias Rietschel/Reuters

Napad na evropskega poslanca Eckeja, ki je nosilec liste SPD za evropske volitve v nemški zvezni deželi Saški, se je zgodil v petek zvečer, ko je v Dresdnu lepil plakate za kampanjo pred evropskimi volitvami. Napadli so ga štirje neznanci. Zaradi hudih poškodb so ga nato odpeljali v bolnišnico, v nedeljo pa so ga operirali.

Le nekaj minut prej so štirje neznanci napadli in poškodovali tudi člana stranke Zelenih, ki je plakate lepil nedaleč stran od Eckeja.

Napad je sprožil ogorčenje in burno razpravo v Nemčiji. V Dresdnu in Berlinu se je v nedeljo zbralo več tisoč ljudi na shodu za demokracijo in proti nasilju. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier pa je pozval vse, naj mirno in spoštljivo vodijo politično razpravo.