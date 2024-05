Madonna na brezplačnem koncertu zbrala 1,6 milijona ljudi

Približno toliko ljudi, kolikor je v Sloveniji volilnih upravičencev, se je zbralo na sobotnem dogodku v Riu de Janeiru, da bi doživeli nastop kraljice popa Madonne. Morda tudi zato, ker je ikonična zvezdnica, ki bo sredi avgusta dopolnila 66 let, na znani plaži Copacabana nastopila brezplačno. Organizacija zadnjega pevkinega koncerta v okviru svetovne turneje Celebration Tour, ki se je začela oktobra lani, je sicer občino Rio de Janeiro po podatkih Telegrapha stala okoli štiri milijone dolarjev.

Razgreto občinstvo, ki si je priborilo mesto blizu odra, so pri temperaturah približno 30 stopinj Celzija hladili gasilci s škropljenjem z vodo, prav tako je bila ljudem na voljo brezplačna voda. Za varnost je skrbelo tri tisoč policistov. Nekateri obiskovalci so dogajanje spremljali z okoliških hotelov in ladij. Velikanska, plesnim in drugim užitkom predajajoča se brazilska množica je lahko dosledno spremljala dogajanje na odru tudi zato, ker so bili vzdolž peščene plaže nameščeni velikanski zasloni.

Najbolj obiskan v zgodovini

Po poročanju agencije AP je za popoln prenos zvoka prav tako poskrbelo osemnajst gigantskih glasbenih stolpov. Dveurni večerni koncert se je začel ob 22.37, s skoraj petdesetminutno zamudo. »Rio, smo na najlepšem kraju na svetu … To mesto je čarobno,« je vzkliknila pred šovom, ki je zajel največje uspešnice v njeni več kot štiridesetletni karieri. Ta se je pompozno začela leta 1983 s pesmijo Holiday, sledile pa so ji še bolj odmevne skladbe Like a Virgin (1984), Like a Prayer (1989) in Vogue (1990).

V odrskem programu, med katerim se je pevka večkrat preoblekla, ni manjkalo zanjo značilnih erotično izzivalnih plesnih točk. FOTO: Pilar Olivares Reuters

Med pevkinimi več kot sedemdesetimi uspešnicami jih je na glasbenih lestvicah kar trinajst doseglo prvo mesto. Tokratni, že osemdeseti nastop v okviru turneje je začela s pesmijo Nothing Really Matters (1998), zibajoč se, odeta v razkošno črno toaleto in s krono v obliki svetniškega sija. Svojo odrsko podobo je pričakovano večkrat spremenila.

Na zvezdničini uradni strani so napisali, da je bil brazilski koncert najbolj obiskan v zgodovini njenega nastopanja. Po Guinnessovi knjigi rekordov sicer naziv kralja vseh časov pripada pop pevcu Rodu Stewartu, ki je na novoletnem, prav tako brezplačnem koncertu na istem prizorišču pred tridesetimi leti privabil kar 4,2 milijona ljudi. Kar zadeva dohodke, pa ga Madonna danes krepko prekaša; on ima premoženje v vrednosti 300 milijonov dolarjev, ona pa je milijarderka.