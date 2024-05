Na tekmi v Berlinu ranjenih 155 policistov

Na tekmi nemške regionalne nogometne lige med berlinskim Dynamom in zasedbo Energie iz Cottbusa je bilo konec tedna v izgredih navijačev ranjenih kar 155 policistov. Skupaj je na tekmi za red in mir skrbelo 1000 pripadnikov policije, dogodki pa so zelo razburili tudi politiko.

»Izgrede obsojam. Klub nam mora povedati, kaj namerava storiti s svojimi navijači. Na tekmi je za red skrbelo 1000 policistov in to gre na stroške davkoplačevalcev,« je ostre razmere v navijaških vrstah opisala in obsodila Iris Spranger, ki je v Berlinu zadolžena za področje notranje politike in športa.

Ta je pozvala predstavnike kluba, berlinske območne nogometne zveze in združenja navijačev, da se še ta teden zglasijo pri njej na sestanku. Spopadi s policijo so presegli tiste, ki v nemški prestolnici običajno pospremijo praznovanje 1. maja. Sprangerjeva obenem izpostavlja, da so nasilju na štadionih izpostavljeni tudi družine in otroci.

Iris Spranger je napovedala še, da se bo o razmerah zaradi iskanja rešitev sestala tudi z nemško notranjo ministrico Nancy Fraser. Zaradi navijaških izgredov je bilo 116 policistov poškodovanih, ker so prišli v stik s strupenimi plini, 28 je bilo napadenih, 11 pa so jih navijači poškodovali s pirotehniko. Policija je priprla 74 osumljencev za izgrede, doslej pa izdala 62 prijav.