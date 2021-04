Možnosti za socializacijo so se zmanjšale že pred epidemijo

V nadaljevanju preberite:

Klinični psihologi iz ljubljanskega svetovalnega centra za otroke in mladostnike dr. Mateja Hudoklin, dr. Bernarda Dobnik Renko in dr. Peter Janjušević so v prvem delu pogovora predstavili, kaj so v času zaprtja šol ugotovili pri delu z otroki in mladostniki, tokrat pa so, ko gre za pomoč pri duševnem zdravju otrok, spregovorili o sodelovanju s šolami ter o programu Cool Kids, učinkovitem in strukturiranem programu za pomoč otrokom in mladostnikom z anksioznimi težavami ali motnjami, za katerega je, kot se je izkazalo, zanimanje šol izjemno.