Najbolj profitirajo tisti, katerih srečka je zadela na stanovanjski loteriji

Individualno bogastvo v Sloveniji nezadržno raste. Nepremičnine so najbolj vidna materializacija te rasti. A struktura in razporeditev tega bogastva nista tako enoznačni. Razen anomalij, ki jih predstavljajo lastniki več deset stanovanj, kar je možno reševati v okviru obstoječe zakonodaje, v Sloveniji nimamo opravka s klasičnimi nepremičninskimi mogotci.

Kot večina stvari v dragi nam uravnilovki so stanovanja in hiše precej enakomerno razporejeni med različne družbene sloje in poklicne profile, med mesto in podeželje, med desne in leve. Ljudje imajo nepremičnine radi in radi so lastniki. Tako narekuje tradicija, večja pa je tudi finančna varnost v okolju, ki drugih naložbenih priložnosti ne ponuja. Boljšega padala za dostojno staranje v državi, ki za svoje starostnike ne poskrbi, žal ni.