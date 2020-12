Najmogočnejši glasnik tihe epidemije za odstranitev drugega virusa

V članku preberite:

Virus hepatitisa C, tihi morilec, povzroča kronično vnetje jeter, ki lahko pripelje do raka na jetrih, tretjega najpogostejšega rakavega obolenja s smrtnim izidom. Medtem ko za covid-19, ki ga povzroča sars-cov-2, nimamo protivirusnih zdravil, lahko okužbo s HCV zelo uspešno zdravimo. A epidemija covida-19 je upočasnila dejavnosti pri obvladovanju hepatitisa C v Sloveniji.