V nadaljevanju preberite:

EU, ki se ima za proizvod razsvetljenstva, ima do medijskega in javnega prostora seveda drugačno držo. Tudi kar zadeva medije v Sloveniji, je izrazila povsem jasno stališče, to državo je v pomembnem sporočilu vzela celo za vzorčno. Ob letnem poročilu o vladavini prava v EU je evropska komisarka Vera Jourova Janševi vladavini na rob že julija letos povedala tole: »Ne bom skrivala, da smo zaradi razmer v Sloveniji, predvsem težav pri financiranju STA-ja v preteklosti in tudi drugih vprašanj, začeli razmišljati o zavezujočih pravilih za vse države članice, ki bodo bolje ščitila medijski prostor.«