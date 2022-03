Novi globalni fevdalni red in slovenska javna RTV

V nadaljevanju preberite:

Poročilo The Global State of Democracy 2021, ki ga je lani novembra objavil Mednarodni inštitut za demokracijo in pomoč pri volitvah (IDEA) iz Stockholma, opozarja, da se je v zadnjem desetletju podvojilo število demokratičnih držav, ki so zapadle v avtoritarnost, in da več držav kot kdaj prej trpi zaradi zniževanja demokratičnih standardov, ki vodi v »erozijo demokracije«. Kot najbolj skrb zbujajoča primera nazadovanja demokracije sta v poročilu obravnavani Brazilija in Indija, poleg njiju pa tudi uveljavljene demokracije, na primer ZDA, in tri države EU: Madžarska, Poljska in Slovenija.