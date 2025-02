Osrednje vprašanje naslednjih volitev: kako ne priti v še slabši položaj

V nadaljevanju preberite:

Če bi hoteli narediti veljaven pregled tedna, bi za izhodišče kazalo izpostaviti v ponedeljek izrečene besede predsednika münchenske varnostne konference Christopha Heusgena. Povedal je, da je bila konferenca evropska nočna mora in da ZDA pod vodstvom Donalda Trumpa živijo na drugem planetu. Potem bi nadaljevali s torkovim sestankom med ZDA in Rusijo v Riadu, kjer sta se delegaciji v imenu ruskega predsednika Putina in ameriškega Trumpa brez ukrajinske delegacije pomenili, kako bo z Ukrajino. In, naj se sliši še tako nenavadno, nadaljevali bi s pripombami civilne iniciative Glas ljudstva na novelo zakona o zdravstveni dejavnosti ...