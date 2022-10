Odzvala bi se Janševemu vabilu na kosilo, gre tudi za osnove bontona

V nadaljevanju preberite:

Ko so v nedeljo zvečer objavili prve delne neuradne rezultate prvega kroga volitev, so ji oči napolnile solze. To so bile solze veselja, pa morda tudi olajšanja, saj se je Nataši Pirc Musar po štirih mesecih trdega dela njene ekipe od srca odvalil velik kamen.

Predsednica SD Tanja Fajon in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je po uvrstitvi v drugi krog nista poklicala, ampak sta ji poslala sms s čestitko. Ji bo dodatne glasove prineslo dejstvo, da je ženska? Jo je strah podpore Roberta Goloba? Če bo postala predsednica, ali bi spremenila način imenovanja ustavnih sodnikov. Kakšen je njen odnos do proslav v zvezi z dogodki iz preteklosti? In zakaj bi bilo narobe, če bi Slovenija prvič dobila desnega predsednika?