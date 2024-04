Okupacija Gaze, judovstva in izraelske države

V nadaljevanju preberite:

Izrael je nazorsko zelo raznolika država. Star judovski pregovor, ki pravi: Dva Juda, tri mnenja, se navezuje na judovsko šalo, da vsak Jud potrebuje dve sinagogi – eno, v kateri moli, in drugo, v katero nikoli ne bo vstopil. Tako sekularna kot religiozna judovska kultura cenita kresanje mnenj. Tudi talmud, eno najpomembnejših verskih besedil, je zbirka razprav, ki pogosto ne prinašajo enega samega odgovora.

V odnosu do države med vernimi Judi obstajajo bistvene razlike, prav tako imajo različna stališča struje med najbolj vernimi, ultraortodoksnimi Judi (haredim). Večina ultraortodoksnih Judov državi Izrael ne nasprotuje in z njo sodeluje, vendar ji ne priznava verskega pomena. Nasprotno pa antisionistični ultraortodoksni Judi verjamejo, da je pred prihodom Mesije vsaka judovska državna tvorba prezgodnja in grešna, zaradi česar živijo v zaprtih skupnostih in za konflikte med Judi in Palestinci krivijo sekularne in verske sioniste.