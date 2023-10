Pacient ni prioriteta slovenskega zdravstva

V nadaljevanju preberite:

Imam občutek, da precej povprečen uporabnik slovenskega zdravstva še vedno verjame, da bo čakal na menjavo kolka leto in več, na zapleteno ekstrakcijo zoba približno toliko, na protetične rešitve ustnega statusa še več, ker zdravnikov primanjkuje. Ne bo držalo, če vam pa nov kolk za lepe vsote denarja lahko vstavijo v nekaj tednih in v takem času se lahko prismejete z novo protezo. In ne boste verjeli, to praviloma opravljajo slovenski zdravniki. Tisti, ki jih ni. Čakanje na storitve v Sloveniji je v večini primerov administrativne (finančne) narave in se konča prav hitro, ko zamenjate plačilno sredstvo – kartico ZZZS za eno od kreditnih plačilnih kartic.