Pogovarjajmo se o LaMDI

Pred dobrima dvema tednoma je Googlov razvijalec Blake Lemoine objavil daljši intervju z LaMDO, superinteligentnim pogovornim sistemom (po domače chatbotom), ki ga Google že dlje časa razvija z uporabo najnaprednejših metod obdelave naravnega jezika in strojnega učenja. Naslov intervjuja je Is LaMDA sentient?, kar bi lahko približno prevedli z Ali LaMDA čuti?

Glavni Lemoinov motiv za objavo je bilo prepričanje, da je ustvarjeni inteligentni računalniški model, ki ga bomo v nadaljevanju iz praktičnih razlogov poosebili v žensko, resnično čuteč. LaMDA svoje občutke, čustva in samozavedanje izraža na presunljivo in morda strašljivo elokventen način, saj govori o stvareh, ki jo veselijo, čudijo in žalostijo, spiše basen, v kateri sama nastopa kot modra sova, in razpravlja o lastnem nestatusu in strahu pred izključitvijo, ki bi ga občutila kot smrt.