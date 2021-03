Poosebljenje modernega političnega makiavelizma

V nadaljevanju preberite:

V sredo zjutraj, ko je bilo preštetih že več kot devetdeset odstotkov glasov na četrtih parlamentarnih volitvah v Izraelu v štirih letih, je – ponovno – postalo jasno, da nobena izmed strani v izraelski politiki ni prejela dovolj glasov, da bi lahko razglasila zmago in nato v miru počakala, da ji predsednik Reuven Rivlin podeli mandat za sestavo nove vlade. Edino, kar je bilo noč po volitvah, na katerih je bila najnižja volilna udeležba po letu 2009, jasno, je bilo, da se bo dolgotrajni politični kaos v državi nadaljeval – bodisi s sestavljanjem mogočih (in tudi nemogočih) koalicij bodisi s, prej ali slej, še enimi volitvami.



To so razmere, v katerih se 71-letni Benjamin Netanjahu, ki je po dolgoživosti na čelu države presegel celo očeta Izraela Davida Bena Guriona, sijajno znajde. Zanj šteje le ostanek na čelu vladnega kabineta: čez dober mesec dni se v Jeruzalemu namreč nadaljuje sodni proces, v katerem tožilstvo »Kralja Bibija« v izjemno močno sestavljenih in z dokazi podkrepljenih (treh) primerih bremeni korupcije, goljufije in kršitve zaupanja. Netanjahu, ki svoje mesto v zgodovini vidi na Trgu izraelskih kraljev, se želi na vsak način izogniti odhodu v ječo, to pa je – seveda v primeru obsodbe – mogoče le, če bi še naprej ostal na čelu izraelske vlade.