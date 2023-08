Poplavno svarilo Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Skrajni čas je, da politika na državni in občinski ravni v največji možni meri resno upošteva ponovna opozorila klimatologov, hidrologov in hidrogeografov, da se bo v prihodnje zaradi spreminjanja podnebja tudi obseg najbolj rušilnih hudourniških poplav pri nas povečal. Kar pomeni, da bodo pretočne konice izrazitejše, zlasti hudourniške poplave pa bodo zaradi spremenjenih odtočnih razmer lahko občasno prizadele tudi območja, na katerih se do zdaj niso pojavljale. Tudi zato je treba med drugim povečati naravno podnebno (poplavno in sušno) odpornost vseh porečij Slovenije, pri tem pa upoštevati njihove geografske razlike in specifičnosti.