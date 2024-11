Popularna glasba, spregledani del umetniške ustvarjalnosti

V nadaljevanju preberite:

December je mesec pričakovanj, različnih pregledov doseženega v iztekajočem se letu in zaobljub za prihajajoče leto. To je poseben mesec za vse kulturne ustvarjalce, saj Upravni odbor Prešernovega sklada objavi imena nagrajencev, ki bodo 8. februarja, na Prešernov dan prihodnje leto, dobili nagrado za svoj prispevek k slovenski kulturi.

Februarja 2025 bodo kulturni ustvarjalci oseminsedemdesetič dobili nagrade, saj jih podeljujejo od davnega leta 1947. Od takrat do danes se je Prešernov sklad spremenil, namen nagrad pa je kljub temu ostal enak – podeljujejo se za ustvarjalnost na vseh področjih umetniškega snovanja in poustvarjanja. Na spremembe so vplivale nove zvrsti ustvarjanja, predvsem tiste, ki se vežejo na različne tehnologije, jedro pa je ostalo nespremenjeno.

V teh oseminsedemdesetih letih sta se spreminjala število članov upravnega odbora in dolžina njihovega mandata, spreminjalo se je število strokovnih skupin, ki Upravnemu odboru Prešernovega sklada pomagajo opraviti delo, spremenil se je tudi namen nagrad (opustili so nagrade za znanstvene dosežke).