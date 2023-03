Popuščanje

V kolumni preberite:

Od leta 1976, ko sta se v Rambouilletu prvič sestala Valéry Giscard d'Estaing in James Callaghan, so bila francosko-britanska vrhunska srečanja skoraj vsakoletni ritual. Največ se jih je zvrstilo med dolgim mandatom socialističnega predsednika Françoisa Mitterranda in njegovega naslednika, republikanca Jacquesa Chiraca. Brexit je spremenil vse.

Po petletnem premoru je Elizej ta mesec gostil dvostranski vrh francoskega predsednika Emmanuela Macrona in britanskega premiera Rishija Sunaka. Dosežek zase je bil, da sta se sploh sešla, zadnje srečanje je potekalo s Thereso May leta 2018 v Sandhurstu. In še pred pol leta je Liz Truss, najbolj nekompetentna med vsemi otoškimi voditelji, med kampanjo stranke torijcev o Macronu rekla: »Ne vem, ali naj ga obravnavam kot prijatelja ali sovražnika.«