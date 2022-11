Mala Britanija

V nadaljevanju preberite:

Tišina je prekinjena in Združeno kraljestvo spet razpravlja o brexitu. Tema, ki zastruplja britansko politiko že šest let, je splavala na površje. Napoved najhujše recesije med vsemi razvitimi gospodarstvi, ki jo je ta teden objavila medvladna organizacija OECD, je aktualizirala tabuizirano vprašanje – ali je brexit škodljiv za britansko gospodarstvo.

Minil je mesec dni, odkar je bil Rishi Sunak imenovan za vodjo konservativne stranke in predsednika vlade, in britanski finančni položaj je katastrofalen. Razmere je destabilizirala njegova predhodnica Liz Truss, ki je fantazirala o učinku trickle down, ki bo pospešil gospodarsko rast. Sunak, ki je bančnik, počne natanko to, kar so od njega zahtevali finančni trgi: z obsežnimi fiskalnimi ukrepi hoče zmanjšati javno porabo in povečati prihodke.