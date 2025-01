Povojne generacije so se zavedale, kaj je vojna in kako pomemben je mir

V nadaljevanju preberite:

Okrogle obletnice vseh takšnih zgodovinskih dogodkov so bile vedno bolj obeležene. Zaradi tega, kar se trenutno dogaja po svetu, od Ukrajine do Gaze, pa je ta tema morda še bolj aktualna in pomembna in jo skušamo zgodovinarji zato bolj osvetliti, je ob 80. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau dejala zgodovinarka Lea Knez. Največja želja zgodovinarja je, da bi osvetljevali dogodke, omogočili, da se o njih pogovarja in da se sproži družbeno kritično razmišljanje. Da bi tako videli tudi politične vzorce, ki vodijo v skrajnosti, ki so se zgodile.