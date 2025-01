Priprava razstave v Bloku 17 gre po polžje

V nadaljevanju preberite:

Z ministrstva za kulturo, ki vodi projekt priprave razstave v imenu Slovenije, so sporočili, da je bil zadnji korak pri pripravah »predstavitev vsebinskih gradiv za razstavo, ki je nastala na podlagi do zdaj zbranih gradiv in prispevkov institucij ter strokovnjakov, in njene likovne zasnove, ki jo je prispeval studio Daniela Libeskinda. Skupnega scenarija za razstavo še ni, saj ga morajo potrditi vse sodelujoče države, preden ga oddajo v pregled in potrditev Fundaciji Auschwitz - Birkenau.«

Na zadnji osnutek razstavnega predloga arhitekturnega studia Libeskind je bilo menda kar nekaj pripomb, saj naj bi bilo slovenskim taboriščnikom odmerjenega (pre)malo prostora, pa tudi bistvo naj bi se od taboriščnikov in njihovih zgodb premaknilo drugam.