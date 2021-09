Pravica do svobode izražanja in pravica do odgovora

V nadaljevanju preberite:

Pravica do svobode izražanja in z njo povezana pravica do odgovora v bistvu zavezujeta medije v demokratični družbi, da v skladu s svojo deontologijo naredijo vse, kar je mogoče, da se čim bolj izkaže resnica v posameznih zadevah oziroma da se ji je mogoče kar najbolj približati.



Smoter uveljavljanja pravice do odgovora je prežemal prizadevanje pred kratkim umrlega francoskega filozofa Jean-Luca Nancyja, morda najbolj znanega po svojih razmišljanjih o telesu, človeški skupnosti in demokraciji, ko se je nekaj mesecev pred smrtjo s somišljeniki zavzel za resnico o časti in ugledu svojega nekdanjega mentorja, profesorja Gérarda Granela (1930–2000). Zadeva, ki je vznemirila del francoske univerzitetne srenje, sproža vprašanje dometa pravice do objave odgovora v medijih.