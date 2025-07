Pregled južnega neba. Vsake tri dni, deset let zapored

V članku preberite še:

Puščava Atacama v Čilu velja za eno najboljših lokacij na svetu za astronomska opazovanja, saj ponuja izjemne naravne razmere: izredno veliko število jasnih noči na leto, zelo nizko relativno vlažnost zraka ter skoraj popolno odsotnost svetlobnega onesnaženja zaradi oddaljenosti večjih mest in minimalne industrijske dejavnosti. Opazovanja potekajo na višinah med 2000 in 5000 metri, kjer je zrak redkejši, turbulenca manjša in vidljivost bistveno boljša.

V čilski puščavi stojijo številni pomembni observatoriji. Vsak ima v svetovni astronomski skupnosti svojo vlogo. Med njimi izstopa novi teleskop Simonyi, umeščen v observatorij Vere Rubin, ki prinaša tehnološki in znanstveni preboj. Gre za prvo napravo te vrste na svetu, ki s svojo zasnovo, zmogljivostjo in namenom v marsičem dopolnjuje ali presega dosedanje standarde astronomskih opazovanj. Od njega znanstvena skupnost upravičeno pričakuje prelomna odkritja, ki naj bi v prihodnjih tednih, mesecih in letih zaznamovala novo obdobje opazovalne astronomije, primerljivo z začetkom delovanja ikoničnih teleskopov, kot sta Hubble in James Webb.

Gradnja teleskopa, ki se je na gori Cerro Pachón v Čilu začela pred desetimi leti, je bila le sklepno dejanje dolgoletnih idej, načrtovanj in mnogih tehnoloških inovacij, ki so prispevali k nastanku observatorija. Da je nova znanstvena ustanova pomembna tudi za državo Čile, je potrdila predsednica Michelle Bachelet, ki je leta 2015 prisostvovala slavnostnemu polaganju temeljnega kamna.