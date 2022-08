Presidente Aureliano

V kolumni preberite:

Proletarci vseh dežel, združite se! To je zadnje opozorilo! resno svetuje grafit v kolumbijski prestolnici, kjer si ulični umetniki v resnici dajejo duška, saj duhovito popisanih in poslikanih mestnih zidov v svetu ne najdeš prav veliko. Zdi se, da so si Kolumbijci ta modri nasvet neznanca to pot zares vzeli k srcu.

Na junijskih predsedniških volitvah so namreč prvič v zgodovini za novega predsednika države izbrali levičarja, nekdanjega gverilca Gustava Petra, ki je minulo nedeljo na inavguracijski slovesnosti na nabito polnem Bolivarjevem trgu v Bogoti pred navdušeno množico uradno prevzel vodenje države. Gustavo Petro, 62-letni ekonomist, je s presenetljivo volilno zmago zagotovo postal drugi najbolj znani Kolumbijec našega časa.