Preživel sem bombardiranje in potres. To pomeni, da imam prihodnost

Šestega februarja ob štirih zjutraj po lokalnem času je Turčijo in Sirijo prizadel potres, ki je v Turčiji zahteval več kot 50.000 žrtev, v Siriji pa skoraj 10.000. Hiše so se podirale, kot da bi bile narejene iz kart.

»To je bila najhujša nočna mora. Popolna groza. Ko se je začelo tresti, smo zbežali na prosto. Zunaj je močno lilo. Bil je mraz in bilo je popolnoma temno. Ljudje so kričali z vseh strani. To so bile ure in ure apokalipse,« je v neformalnem šotorskem naselju, ki je v dneh po uničujočem potresu zraslo v majhnem parku na obrobju Antakye, dejala 54-letna Maryem Kalkan.