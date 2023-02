Reševanje se končuje, potrebe po pomoči se večajo

V nadaljevanju preberite:

Teden dni po potresu, ki je opustošil jug Turčije in sever Sirije, so možnosti, da bi našli preživele, minimalne. In vendar je, denimo, istanbulskim gasilcem v mestu Antioquia uspelo rešiti žensko, ki je bila 175 ur ukleščena v ruševinah ene izmed več kot 6000 uničenih stavb, prav tako so v provinci Adıyaman potegnili na varno štiriletno deklico. Čeprav nekateri čudeži, ki izzivajo meje človeške vzdržljivosti, lajšajo črne vesti, je po oceni evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča vse bolj jasno, da bodo potrebe po humanitarni pomoči bistveno presegle prvotna pričakovanja.