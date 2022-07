Prvi discobolus planeta Zemlja

V portretu lahko preberete:

Met diska je klasična, prestižna, mitska atletska disciplina. Met diska je disciplina antičnih olimpijskih iger. Met diska je disciplina, ki je navdahnila najboljše antične umetnike. Mironov bronasti Metalec diska je sicer izgubljen, a so neverjetno umetnino atenskega kiparja kopirali številni antični umetniki. Metalec diska, Mironov Discobolus, je zgled enotnosti ritma, harmonije, ravnovesja. Discobolus, ena najpomembnejših antičnih umetnin, je lahko nastal zaradi umetelnosti atletov, ki so z dovršeno estetskim gibanjem metali dvokilogramsko orodje. Met diska je motiv iz Homerjeve Odiseje. Med diska je postal olimpijski šport pred 2730 leti. Met diska je bil v antičnem času morda najbolj čista športna disciplina. Tek, met kopja, boks, rokoborba ... – te veščine so imele vojaški prizvok. Bile so del vojaškega urjenja. Met diska je disciplina, ki je že pred skoraj tremi tisočletji zahtevala tehniko, moč in zbranost duha. Za vojskovanje pa disk ni bil uporaben.

Kristjan Čeh je postal svetovni prvak v športni disciplini, ki je pred tisočletji klicala k umetniškemu upodabljanju.