Putin išče najšibkejši člen

Posledice ruske vojne proti Ukrajini so katastrofalne. Dogajajo se strahotni zločini. Uničena so celotna mesta (Mariupolj) in vasi. Cilj je popolna deukrajinizacija in deevropeizacija Ukrajine. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je na junijskem zasedanju v Strasbourgu sprejela resolucijo, ki govori o kulturnem genocidu v Ukrajini. Do aprila letos je bilo poškodovanih 1987 kulturnih institucij, od tega jih je bilo 324 zravnanih z zemljo. Ruska vojska načrtno tolče po šolah, knjižnicah, muzejih, galerijah, gledališčih, spomenikih. Na okupiranih območjih se dogaja groba rusifikacija. Prepovedan je ukrajinski jezik, načrtno se uničuje ukrajinske knjige in vse, kar diši po ukrajinski identiteti.