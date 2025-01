Ravnanje lendavske lekarnarke je razburilo mnoge. A to je bil šele začetek

V nadaljevanju preberite:

Farmacevtka je stranki zavrnila izdajo predpisanega kontracepcijskega sredstva in jo napotila v drugo lekarno. S tem je pacientki odrekla zdravstveno storitev, do katere je imela pravico. Razburjenje v javnosti je bilo veliko, saj mnogi za to pravico lekarnarjev sploh niso vedeli.

Javnost je pomirilo pravno pojasnilo, da pravica do ugovora vesti za zdravstvene delavce, med katerimi so tudi lekarnarji, obstaja, vendar ne sme krniti pacientovih pravic. Hkrati je farmacevtkin delodajalec zagotovil, da do podobnih primerov konflikta interesov ne bo več prišlo.

A pomiritev je bila le začasna. Razburjenje je bilo še večje, ko se je izkazalo, da je vlada v parlament poslala predlog zakona o lekarniški dejavnosti, ki bi dejanje lendavske lekarnarke naredil za dopustno. Na podeželju je druga lekarna lahko oddaljena, in ko gre za jutranjo tabletko, ima takšna ureditev za posledico lahko tudi neželeno nosečnost. Novi člen bi pomenil, da ima varstvo osebnih vrednot zdravstvenega delavca med njegovim opravljanjem dela v javnem zdravstvu lahko prednost pred pravicami, ki jih zakon daje prejemnikom storitev oziroma plačnikom tega sistema.