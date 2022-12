Remarque na Dnepru

V članku preberite:

Roman Na zahodu nič novega, ki ga je danes mogoče brati v malone vseh jezikih sveta, takoj po izidu je bil preveden tudi v hebrejščino in jidiš, je pred tem sicer že doživel filmsko uprizoritev. Najprej leta 1930, ko je knjiga še dišala po tiskarskem črnilu. V Hollywoodu ga je posnel Lewis Milestone (rojen nedaleč od danes ukrajinske Odese kot Lev Milstein) in si zanj prislužil dva oskarja. Toda v Nemčiji, kjer so nacisti že dvigali glave, filma zaradi jasnih protivojnih sporočil in pacifizma niso sprejeli z navdušenjem. Remarqua so obtožili, da je slab domoljub. Širiti so začeli govorice, da je Žid in da se ni boril v vojni, čeprav je knjiga v marsičem nastala prav na podlagi njegovih lastnih izkušenj s fronte.