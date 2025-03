Silicijevi fantje ne skušajo več posegati v sistem. Ustvarjajo novega

V nadaljevanju preberite:

Vemo, da je pred nami veliko stvari, ki se bodo spremenile; zaradi globalnega segrevanja se bodo spremenili, se že spreminjajo, vremenski vzorci, morska gladina, ki se bo dvignila, bo poplavila mesta in otoške države, prišlo bo do zakisanja oceanov, kar bo povzročilo množično izumiranje življenja v morju in na kopnem, zaradi spremenjenih vremenskih vzorcev bosta nastopili suša in lakota; napetosti med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo – slej ko prej bo ta glagol začel udejanjati vse, kar smo –, bodo vse večje in pogostejše, zlasti zato, ker so tisti, ki nimajo, vse bolj izpostavljeni najhujšim posledicam spreminjajočih se podnebnih razmer in geografskih selitev; in kot posledica avtomatizacije na delovnem mestu in čedalje večjega napredka na področju znanosti umetne inteligence bo tudi število tistih, ki nimajo, strmo naraščalo.

Prav tako se bo povečevala nestrpnost med narodi, ki ne bo imela podlage samo v dostopu do potrebnih naravnih virov, temveč tudi v etnonacionalizmu, ki ga je, kot vidimo že nekaj stoletij, nemogoče krotiti.