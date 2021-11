Siva pot po Ameriki

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Joe Biden svoje mesto v zgodovini vidi ob boku velikih demokratskih reformatorjev Franklina Roosevelta in Lyndona Johnsona, a je velik del njegovih načrtov še pred zadnjimi volilnimi porazi na račun republikancev prekrižal senator ene najrevnejših zveznih držav ZDA. Zahodna Virginija Joeja Manchina je tudi druga največja proizvajalka premoga in kronski primer ponižanega in razžaljenega delavskega razreda gospodarske supersile sveta, ki vse bolj vedri in oblači v prestolnici Washington.