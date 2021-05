Skrivnost zastave in črnega panterja

V kolumni v nadaljevanju preberite:

Janez Markeš pokaže, kako se je prava razprava o prihodnosti Evrope, z njo pa tudi Slovenije, pri nas ta teden pravzaprav pokazala s tem, ko je Gibanje za pitno vodo uspelo zbrati overovljeni podpise za referedum o zakonu o vodah. Tudi Pravna mreža za varstvo demokracije je, podobno kot pred njo že inštitut 8. marec, pokazala, kakšno Evropo si želijo Slovenke in Slovenci in kaj so zanjo pripravljeni storiti.