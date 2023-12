Slovenija ni premajhna za to, da bi imela dobre ideje v varnostnem svetu

V intervjuju preberite:

Grafična podoba v tehniki globokega tiska, ki visi v njegovi novi pisarni, prikazuje podpisovanje mirovne pogodbe med Združenimi državami in Španijo 10. decembra 1898, opremljena je z lastnoročnimi podpisi skleniteljev pogodbe. Poglejte, tu je preteklost, začetek ZDA kot svetovne sile, na drugi steni pa je azijska prihodnost, pripomni nekdanji predsednik dr. Danilo Türk.

Z mirnostjo in zbranostjo analizira vojni na periferiji Evrope, politiko velesil, Bidnovo konstrukcijo »rekonstrukcije« palestinske uprave. To je kontekst članstva Slovenije v varnostnem svetu, ki se začne prvega januarja.

Vojna na Bližnjem vzhodu, še bolj kot tista v Ukrajini, je globalni del tega, kar je papež Frančišek imenoval tretja svetovna vojna po kosih. Kako vi to vidite in kakšen je lahko geopolitični izid?

Z marsičim, kar pripoveduje papež Frančišek, se močno strinjam. Opisal je stanje kot neke vrste drsenje v tretjo svetovno vojno, ki se dogaja v kosih. Rekel pa je še, kar se mi zdi še bolj pomembno: Ne navajajte se na vojno, ne internalizirajte vojne kot nekaj normalnega. To je izredno pomembno etično, pa tudi politično stališče in bojim se, da gre svet v situacijo, ko se vsi navajamo na vojno, živimo v nekakšni vojni psihozi. Proces je treba ustaviti in probleme reševati, da ne pride do proliferacije oboroženih konfliktov, ki pomenijo širjenje vojne in uresničitev papeževe prerokbe.

Kar zadeva geopolitične odnose, je čas nevaren, ni nobenega zagotovila, da bodo stvari ostale pod kontrolo. Če pogledava zadnji primer, obisk predsednika Xi Jinpinga na konferenci v San Franciscu, vidimo, da so tako Američani kot Kitajska želeli močno poudariti prizadevanje za obvladovanje stvari.