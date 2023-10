Izrael in nemški državni interes

V kolumni preberite:

Ko visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk obsoja izraelsko obleganje Gaze kot »kršitev mednarodnega prava«, ko posebna poročevalka svetovne organizacije za okupirana palestinska ozemlja Francesca Albanese opozarja na »etnično čiščenje, kot se ga je izvajalo v letih 1948 in 1967«, in na možnost genocida, ko nasilje nad 2,3 milijona Palestinci, ujetimi na ozkem pasu zemlje ob Sredozemlju, doseže intenzivnost brez primere in gledamo izraelsko bombardiranje Gaze, kršenje mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, zločine proti človeštvu, kancler Olaf Scholz še zmeraj govori o varnosti Izraela in raison d'etat Nemčije.

Zanjo je preteklost vedno tudi sedanjost. Krivda zaradi holokavsta ji onemogoča, da bi razlikovala, kdo je storilec in kdo je žrtev.