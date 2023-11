Blaznost vojne

V kolumni preberite:

Nove in nove slike ubitih otrok, ki so jim starši napisali imena na noge v upanju, da bodo lahko identificirali trupla, ko bo naslednja bomba zravnala njihovo hišo z zemljo. Ljudje iz ruševin vlečejo žive in mrtve in na rokah nosijo ranjene, tečejo proti bolnišnicam, ki jih več ni. Trpljenje civilnega prebivalstva pod izraelskimi bombami, množično ubijanje in etnično čiščenje so dosegli razsežnosti brez primere.

Zahod govori o »humanitarnosti«, ameriški državni sekretar Antony Blinken je v Tel Avivu pozval izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja k humanitarnemu premoru. Združene države namenjajo judovski državi 14,3 milijarde dolarjev vojaške in sto milijonov humanitarne pomoči. Članice Evropske unije so se diskretno omejile na poudarjanje humanitarnih koridorjev, humanitarno konferenco. Vojne »mednarodna skupnost« ne želi in ne more ustaviti.