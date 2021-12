Stoodstotno hrepenenje

V nadaljevanju preberite:

Življenje je popust, ki ga nikdar ne izkoristiš do konca. Tako kot ni 100-odstotnega popusta, tudi ni 100-odstotnega hrepenenja; smo samo mi, ki čakamo dan, ko bomo spet videli vse, in ravno to je tisto, kar nas dela ranljive, pogrešljive in uporabne za vsakršne ukane.

Junak tega zapisa še ni vedel, da takrat, ko bo dopolnil sto let, ne bo več mogel sprejeti pošte, po kateri mu bodo poslali popolnoma nova očala, s katerimi bi videl vse, zato tudi ne bo mogel izkoristiti polnega popusta. Ne vem, ali so o tem razmišljali tisti, ki so si domislili to reklamo. So vedeli, da so kupcem z njo vrnili vero do življenja!? In to povsem nehote. Vsaj za tistih nekaj let, kolikor jim jih je preostalo.