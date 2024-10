V nadaljevanju preberite:

Ko gre za vprašanja vojne in miru, se mnenje ljudstva v pomembni meri ne prekriva z dejanji zastopnikov ljudstva v vladi ali parlamentu. Strankarski sistem prenareja voljo ljudstva in nikoli ne izraža interesov večine.

Novi evropski parlament je v enem svojih prvih dejanj pozval države EU, naj odpravijo omejitve Ukrajini, da »uporabi zahodno orožje proti legitimnim vojaškim tarčam na ruskem ozemlju«. Ker je samo zahodno vojaštvo sposobno upravljati zahodno orožje dolgega dosega, je evropski parlament dejansko pozval članice EU, naj napadejo Rusijo. Predsednik državne dume Vjačeslav Volodin je ob tem vprašal parlamentarke in parlamentarce: »Pa ste vprašali svoje volivke in volivce?« Parlamentarke in parlamentarci bi mu lahko odgovorili: »Seveda smo jih! Njihov odgovor je bil, da so nas izvolili.«